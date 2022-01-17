Гривна снова значительно ослабла на валютных торгах

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15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 – 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,26 – 28,28 гривни;

Евро – 32,25 – 32,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,07 – 28,34 гривни. Евро покупают за 31,92 гривни, продают за 32,32 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,25 – 28,39 гривни, евро – 32,10 – 32,29 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 21 копейку, установив его на 17 января на уровне 27,95 гривни.

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 – 28,12 гривни.

Экономическая правда