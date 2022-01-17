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Официальный курс: гривня пересекла отметку в 28 за доллар и 32 за евро

Понедельник, 17 января 2022, 19:10
 
unsplash

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 17 копеек, установив его на 18 января на уровне 28,12 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,06 грн (на 17 января – 31,99 гривни).

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 21 копейку, установив его на 17 января на уровне 27,95 гривни.

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 – 28,12 гривни.

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 – 28,28 гривни.

Экономическая правда

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