Официальный курс: гривня пересекла отметку в 28 за доллар и 32 за евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 17 копеек, установив его на 18 января на уровне 28,12 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,06 грн (на 17 января – 31,99 гривни).
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 21 копейку, установив его на 17 января на уровне 27,95 гривни.
15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 – 28,12 гривни.
15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 – 28,28 гривни.
Экономическая правда
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