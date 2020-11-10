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"Зеленая" энергетика может стать основным источником энергии до 2025 года

Вторник, 10 ноября 2020, 17:38

 

Треть мировой энергии может приходиться на "зеленую" энергетику уже в 2025 году. Сейчас первенство держит уголь.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

В отчете говорится, что "зеленая" энергетика составляла 90% прироста мощностей электроэнергии в 2020 году. Зато, производство энергии из угля, нефти и газа стремительно сокращается.

США и Китай первенство в увеличении доли энергии из возобновляемых источников. Ожидается, что доля ветровых и солнечных станций в этих странах вырастет на 7% до конца года.

В Европе и Индии ветровых станций станет на 10% больше со следующего года и это будет самый большой показатель с 2015 года. Также отмечается, что больше всего к росту доли ветровых станций принесет именно Индия.

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энергетика экология

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