Банки и энергетика работают в штатном режиме, на АЗС есть дефицит топлива – ОП

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В Офисе президента заявили, что энергетический и банковский секторы работают в штатном режиме, на заправках есть дефицит топлива.

Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Кроме предприятий, подвергшихся прямому нападению вооруженных сил РФ, все остальное работает в штатном режиме, если это можно назвать штатным режимом чрезвычайной ситуации", - сказал Подоляк.

"Банковский сектор. Банковская система работает в штатном режиме, введены лимиты до 100 тыс грн на снятие наличных, несколько часов назад были частичные перебои с возможностью оплатить картой, это все локальные проявления кибератак, которые идут по нашим отраслям", - продолжил он.

По его словам, в банковском секторе все достаточно контролируемо.

"В энергетике у нас все работает: АЭС, ГЭС все работают в штатном режиме, там, безусловно, усиленная охрана, но она уже была усилена в течение нескольких недель. Сегодня там выставлена ​​дополнительная охрана. У нас нет сегодня блэкаутов пока никаких.

Так же, как я и говорил об интернете и мобильной связи. Все работает в штатном режиме с отдельными перегрузками, которые есть на отдельных направлениях – мы стараемся это все быстро устроить", – добавил советник Ермака.

По портам Подоляк сказал, что украинские порты сегодня закрыты военными.

"Дороги – большие магистрали работают в штатном режиме, есть некоторая перегрузка в западном направлении.

Относительно топлива на заправках - спекулятивный высокий спрос, поэтому есть дефицит топлива. Теперь решается, как мы будем решать эти вопросы.

То есть то, как и в каком количестве мы будем завозить топливо на автозаправки. Проблема с топливом небольшая есть", - признал советник главы ОП.

Относительно товаров общего спроса Подоляк сказал, что складские запасы на 15-20 дней.

По его словам, если будет спекулятивный спрос, запасы будут снижаться, но этот вопрос будет решаться в оперативном режиме премьером и экономическим штабом.

Экономическая правда