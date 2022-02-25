Украинская энергетическая система продолжает стабильно работать

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно изолированно как от энергосистемы России и Беларуси, так и от европейской энергосистемы.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

За минувшую ночь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии – до 12,8 ГВт. Минэнерго обратилось к потребителям: нет никакой причины дополнительно ограничивать потребление кроме традиционных средств ответственного энергопотребления.

Испытание энергосистемы по работе в изолированном режиме происходит успешно и согласно плану.

В атомной генерации на 25 февраля работает 11 блоков, рабочая мощность 8,35 ГВт.

Тепловые электростанции работают в полном составе, кроме Луганской ТЭС, с которой нет связи.

Запасов угля достаточно для стабильной работы ТЭС.

Каховская ГЭС работает в плановом режиме, есть связь со станцией.

Газотранспортная система работает стабильно. Экспорт газа увеличился до 9 млн куб м в сутки, импорт производится в объеме 11 млн куб м в сутки, преимущественно из Венгрии.

В результате боевых действий повреждена сетевая инфраструктура, из-за этого прервано электроснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче, Мостище.

В Черниговской области отключено 25 населенных пунктов, Харьковская область – 42 населенных пункта, Житомирская – 14 населенных пунктов.

В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция.

В Киеве все линии электросетей запитаны, сеть работает стабильно, отключений нет.

Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения выполняются в максимально короткие сроки после окончания активных боевых действий на участках повреждения.

Экономическая правда