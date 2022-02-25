Запорожская АЭС вывела в резерв два блока

Запорожская АЭС ночью и утром 25 февраля отключила от энергосистемы страны и вывела в резерв пятый и шестой блоки.

Об этом сообщила пресс-служба станции.

Энергоблоки разгружены, отключены от сети и выведены в резерв для обеспечения границ операционной безопасности, согласно регламентным процедурам.

На данный момент в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3,37 ГВт.

Запорожская АЭС – самая большая в Европе атомная станция с установленной мощностью.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Экономическая правда