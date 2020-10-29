В Украине начала работу миссия ЕС для подготовки "промышленного безвиза"

В Украине начала работу первая миссия Евросоюза для подготовки к заключению соглашения о "промышленном безвизе".

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Предварительная миссия по заключению соглашения АСАА начала свою работу. То, о чем договорился президент Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС, реализуется на практике. Положительные впечатления от коллектива экспертов и радость, что мы говорим на одном языке", - написал Тарас Качка в своем Facebook.

Цель миссии - составить перечень законодательных и регуляторных действий, которые могут потребоваться для полной готовности к переговорам по заключению соглашению.

По его словам, уже к концу следующей недели должны подготовить отчет, который консолидирует имеющуюся информацию и ожидаемые дальнейшие действия.

"Это нужно сделать, потому что первые шаги по подготовке к АСАА были сделаны лет 15 назад. И сейчас надо собрать в кучу, кто и что делал. А дальше будет очень тщательная оценка нашей системы технического регулирования, которая продлится не менее 10 недель. По моему мнению, это основной этап в процессе заключения промышленного безвиза", - детализировал Тарас Качка.

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Европейская правда