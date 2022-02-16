Украина получит 1,2 миллиарда евро от ЕС – решение Европарламента

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Европейский парламент проголосовал за предложение выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом известно из результатов голосования, проект решения.

Льготный кредит в рамках помощи разделят на два транша, 600 млн евро каждый. Первую часть Украина получит, как только решение утвердит Совет Европы, а ЕС и Украина одобрят Меморандум о взаимопонимании. В документе определят структурные реформы, выполнение которых необходимо для получения второй части помощи.

Соответственно Украине придется поработать, чтобы получить второй транш, Украине придется поработать. Кроме того, условием для его получения является выполнение Меморандума, Украина также должна выполнить все согласованные с МВФ структурные маяки.

Одобренная макрофинансовая поддержка направлена на то, чтобы частично перекрыть потребность Украины во внешнем финансировании и поддержать проведение структурных реформ. А также – побуждать к евроинтеграции и имплементации мер, определенных Меморандумом об Ассоциации с ЕС.

ЕС отмечает, что в ходе первого пересмотра МВФ программы stand-by в ноябре 2021 года Фонд констатировал следующее: ограничение доступа к финансовым рынкам в этом году увеличит потребность Украины в финансировании дефицита платежного баланса на минимум 2,5 млрд долларов.

Кроме того, геополитическое обострение, начавшееся еще в ноябре, приводит к оттоку капитала, ослаблению гривны и опустошению международных резервов.

Для того чтобы предоставить Украине финансовую помощь, Еврокомиссия осуществит выпуск бондов со сроком погашения до 15 лет.

Помимо основной кредитной линии в 1,2 млрд евро, ЕС планирует выделить Украине 120 млн евро грантовых средств на проекты, направленные на поддержание устойчивости страны.

Напоминаем:

Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд. евро финансовой помощи на фоне российской угрозы. Это уже шестая программа сотрудничества Украины с ЕС, в рамках которых было получено 5,6 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро. Кроме того, в ЕС готовится новая макрофинансовая программа сотрудничества с Украиной с большим объемом финансирования. Его цель - поддержка процесса модернизации в Украине.