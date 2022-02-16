Украина на три дня отсоединится от энергосистем России и Белоруссии: причина

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Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем РФ, Беларуси и сети ENTSO-E режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской ENTSO-E запланирован на 24-26 февраля 2022 года.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

"К этому времени ОЭС Украины будет объединена с "островом Бурштынской ТЭС", две части энергосистемы Украины будут работать синхронно", - говорят в НЭК.

Работа в изолированном режиме – испытание, проводимое в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Оно предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должно проводиться в два этапа: в зимний и летний период.

Отмечается, что испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут производиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

"Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами", - говорят в Укрэнерго.

Операции для временного отсоединения "острова Янтарной ТЭС" от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнут утром 23 февраля.

А после их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Белоруссии.

В то же время, возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами запланировано на 27 февраля.

Работа блока регулирования Украина-Молдова в изолированном режиме запланирована 24-26 февраля.

Также во время изолированной работы 24-26 февраля будут объединены торговые зоны ОЭС Украины и "острова Бурштынской ТЭС". Соответственно, Бурштынская ТЭС и все остальные украинские производители электроэнергии в указанный период будут работать в единой торговой зоне.

"Работа в изолированном режиме не является стресс-тестом для энергосистемы.

Цель испытаний – продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирования предусматривают поочередное проведение отключения генерации и погрузки", - резюмировали в Укрэнерго.

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Напоминаем:

В рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосетью ENTSO-E Украина инвестировала в модернизацию энергосистемы более 600 млн евро.

17 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла окончательное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" по стандартам ISO.

Сертификация Укрэнерго является одним из условий синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

НЭК "Укрэнерго" планирует подать заявку на статус члена-наблюдателя в европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 операторов в 36 странах Европы.

Консорциум европейских операторов систем передачи подтвердил возможность синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E.

Экономическая правда