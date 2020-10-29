В Україні почала роботу місія ЄС для підготовки "промислового безвізу"

В Україні почала роботу перша місія Євросоюзу для підготовки до укладення угоди про "промисловий безвіз".

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

"Попередня місія щодо укладення угоди АСАА почала свою роботу. Те, про що домовився президент Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС, реалізується на практиці. Позитивні враження від колективу експертів і радість, що ми говоримо спільною мовою", - написав Качка.

Мета місії - скласти перелік законодавчих і регуляторних дій, які можуть бути необхідними для повної готовності до переговорів щодо укладення угоди.

За його словами, вже до кінця наступного тижня мають підготувати звіт, який консолідує наявну інформацію та очікувані подальші дії.

"Це потрібно зробити, бо перші кроки по підготовці до АСАА були зроблені років 15 тому. І зараз треба зібрати до купи хто і що робив. А далі буде дуже ретельна оцінка нашої системи технічного регулювання, яка триватиме щонайменше 10 тижнів. На мою думку, це основний етап в процесі укладання промислового безвізу", - деталізував Тарас Качка.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Європейська правда