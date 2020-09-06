Стали известны зарплаты украинских программистов

Портал Rabota.ua опубликовал исследование по рынку IT-труда за три последних месяца.

Об этом сообщает AIN.

Всего было проанализировано около 15 тыс вакансий и 26 тыс резюме. Так, по расчетам портала, медианам зарплата, которую предлагают украинским айтишникам работодатели, составляет 17 тыс.

А медианная зарплата, которую указывают в резюме сами соискатели, меньше — 15 тыс.

При чем в Киеве зарплаты выше: предлагают 20 тыс за месяц, а соискатели просят — 17 тыс.