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Стали известны зарплаты украинских программистов

Воскресенье, 6 сентября 2020, 16:02
 

Портал Rabota.ua опубликовал исследование по рынку IT-труда за три последних месяца.

Об этом сообщает AIN.

Всего было проанализировано около 15 тыс вакансий и 26 тыс резюме. Так, по расчетам портала, медианам зарплата, которую предлагают украинским айтишникам работодатели, составляет 17 тыс. 

А медианная зарплата, которую указывают в резюме сами соискатели, меньше — 15 тыс. 

При чем в Киеве зарплаты выше: предлагают 20 тыс за месяц, а соискатели просят — 17 тыс.

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