Лагун будет выплачивать долг "Дельта Банка" государству 27 тысяч лет – медиа

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Бывший мажоритарный владелец обанкротившегося в 2015 году "Дельта Банка" Николай Лагун перечисляет свою "зарплату" в размере 14 тысяч гривень в месяц на погашение долга перед государственным "Ощадбанком".

Об этом идет речь в сюжете Bihus.Info.

Лагун уехал из Украины в 2015 году и вернулся весной 2020 года. Все это время правоохранители расследовали ситуацию с Дельта Банком. Осенью прошлого года Лагун и несколько его бывших коллег по банку получили подозрения в растрате имущества, далее суд избрал для Лагуна меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

Лагуну также было запрещено выезжать из Украины, поскольку только один из персональных долгов Лагуна как бывшего поручителя Дельта Банка перед государственным Ощадбанком составляет 4,5 миллиарда гривень.

При этом все арестованное имущество банкира, по информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, стоит 790 миллионов гривень.

В конце ноября Печерский райсуд Киева разрешил Лагуну уезжать из Украины. Одно из оснований – Лагун якобы делает все возможное для выплаты Ощадбанку своего долга.

Так, по информации из судебного реестра, Лагун летом 2021 года устроился экономистом в частную компанию – с 40-часовой рабочей неделей и зарплатой, 100% которой, по его заявлению, должны идти в счет погашения долга. Журналисты выяснили, что речь идет о зарплате в 14 тысяч гривень в месяц.

Соответственно, долг в размере 4,5 миллиарда гривень банкир такими темпами будет выплачивать ориентировочно 27 тысяч лет.

Уже в декабре судьи отказались продлевать для Лагуна домашний арест и ограничились личным обязательством, которое теперь никак не ущемляет банкира в передвижении.

По информации издания, бывший владелец Дельта Банка с якобы зарплатой в 14 тысяч гривень в месяц продолжает пользоваться услугами многочисленной охраны и кортежа.