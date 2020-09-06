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Стали відомі зарплати українських програмістів

Неділя, 6 вересня 2020, 16:02
 

Портал Rabota.ua опублікував дослідження по ринку IT-праці за три останніх місяці.

Про це повідомляється у прес-релізі.

Всього було проаналізовано близько 15 тис вакансій і 26 тис резюме. Так, за розрахунками порталу, медианам зарплата, яку пропонують українським айтішникам роботодавці, становить 17 тис.

А медіанна зарплата, яку вказують в резюме самі претенденти, менше -15 тис.

При чому в Києві зарплати вищі: пропонують 20 тис за місяць, а здобувачі просять - 17 тис.

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