Стали відомі зарплати українських програмістів
Неділя, 6 вересня 2020, 16:02
Портал Rabota.ua опублікував дослідження по ринку IT-праці за три останніх місяці.
Про це повідомляється у прес-релізі.
Всього було проаналізовано близько 15 тис вакансій і 26 тис резюме. Так, за розрахунками порталу, медианам зарплата, яку пропонують українським айтішникам роботодавці, становить 17 тис.
А медіанна зарплата, яку вказують в резюме самі претенденти, менше -15 тис.
При чому в Києві зарплати вищі: пропонують 20 тис за місяць, а здобувачі просять - 17 тис.
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