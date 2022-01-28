Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год

unsplash

Реальная заработная плата в Украине выросла в декабре на 11,9% по отношению к декабрю 2021 года, больше всего – в сельском хозяйстве и гостинично-ресторанном бизнесе.

Об этом говорится в данных Госстата.

По сравнению с ноябрем реальная заработная плата в декабре выросла на 21,5%.

Средняя заработная плата штатного работника в декабре 2021 составила 17453 грн – это в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы (6500 грн).

По сравнению с ноябрем средняя заработная плата увеличилась на 22,2%, а за последние 12 месяцев (по отношению к декабрю 2020 года) – на 23,1%.

В то же время подчеркнем, что уровень зарплат в декабре традиционно растет, ведь на этот период приходятся дополнительные выплаты работникам, в частности годовых премий. Кроме того, базой сравнения является пандемический 2020 год, когда не все отрасли бизнеса имели возможность возобновить свою деятельность.

Среди отраслей, больше всего за год выросли зарплаты в сфере сельского хозяйства (+48%) и гостинично-ресторанного бизнеса (+42%).

Самые высокие зарплаты в декабре получали работники в финансах (31 тыс. грн) и ИТ (30 тыс. грн).

По регионам Киев держит первенство со средней зарплатой в 26,8 тыс. грн. За ним расположились Николаевская и Киевская области. Меньше всего получают жители Кировоградской и Черниговской областей – около 13-14 тыс. грн.

Напоминаем:

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2021 года выросла на 8% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Читайте также: Пижамно-офисный гибрид, "четырехдневка" и премия за экологию: куда следует рынок труда

Экономическая правда