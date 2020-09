Минфин США выделил займы семи авиакомпаниям и призвал продлить действие госпомощи

Министерство финансов США заключило соглашения о выделении кредитов семи авиакомпаниям в соответствии с законом о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), сообщается на сайте ведомства.

Об этом сообщает Интерфакс.

Займы получили авиаперевозчики Alaska Airlines, American Air Group Inc., American Airlines Group Inc., Frontier Airlines, JetBlue Airways Corp., Hawaiian Airlines, SkyWest Airlines и United Airlines Holdings Inc.

В Минфине отметили, что изначальный размер кредитов может быть увеличен, поскольку некоторые другие авиакомпании отказались от госзаймов из-за доступности частного финансирования.

Максимальный размер кредита на одну авиакомпанию не должен превышать $7,5 млрд, или 30% от общего объема выделенных средств. American Airlines на прошлой неделе сообщила, что получит заем объемом $5,5 млрд.

"Помощь по выплате зарплат и программы кредитов, созданные законом CARES, позволили сохранить большое количество рабочих мест в авиаотрасли", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он также призвал Конгресс продлить действие программы государственной помощи по выплате зарплат. Как ранее сообщали СМИ, американские авиакомпании могут сократить более 30 тыс. рабочих мест после истечения срока действия программы 30 сентября.