Мінфін США виділив позики семи авіакомпаніям і закликав продовжити дію держдопомоги

Міністерство фінансів США уклало угоди про виділення кредитів семи авіакомпаніям відповідно до закону про реалізацію заходів підтримки американської економіки в умовах пандемії (CARES), повідомляється на сайті відомства.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Позики отримали авіаперевізники Alaska Airlines, American Air Group Inc., American Airlines Group Inc., Frontier Airlines, JetBlue Airways Corp., Hawaiian Airlines, SkyWest Airlines і United Airlines Holdings Inc.

У Мінфіні відзначили, що початковий розмір кредитів може бути збільшений, оскільки деякі інші авіакомпанії відмовилися від держпозик через доступність приватного фінансування.

Максимальний розмір кредиту на одну авіакомпанію не повинен перевищувати $ 7,5 млрд, або 30% від загального обсягу виділених коштів.

American Airlines минулого тижня повідомила, що отримає позику обсягом $ 5,5 млрд.

"Допомога по виплаті зарплат і програми кредитів, створені законом CARES, дозволили зберегти велику кількість робочих місць в авіагалузі", - зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучін

.Він також закликав Конгрес продовжити дію програми державної допомоги по виплаті зарплат. Як раніше повідомляли ЗМІ, американські авіакомпанії можуть скоротити більше 30 тис. робочих місць після закінчення терміну дії програми 30 вересня.