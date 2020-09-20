Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона

Против компании "Фейсбук" подали иск о вероятном шпионаже за пользователями приложения Instagram через видеокамеру их смартфона.

Источник: Голос Америки

Детали: В США пользовательница Инстаграм из штата Нью-Джерси Британи Кондите в четверг подала соответствующий иск в федеральный суд Сан-Франциско. Она считает, что компания Facebook сознательно использовала камеру мобильного устройства, когда люди пользовались приложением Инстаграм, "чтобы собирать выгодную и ценную информацию о своих пользователях, к которой компания не могла получить доступ другим способом".

Дословно из иска: "Получив чрезвычайно частные и интимные персональные данные о своих пользователях, в частности, о приватности их жилищ, он (Фейсбук - УП) в состоянии увеличить свои доходы от рекламы, нацеливаясь на потребности пользователей более, чем когда-либо. Например, (приложение) может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в ленте Instagram, что обеспечивает их (разработчиков - УП) чрезвычайно ценной информацией для своих рекламодателей".

Что было раньше: Этим летом Facebook отверг подобные обвинения и объяснил все неисправностью в системе, которую он сейчас исправляет. В компании заявили, что из-за неисправности пользователи получали ложные сообщения о том, что Инстаграм пользуется камерой iPhone.

Другой иск против Фейсбук этим летом подали из-за использования технологии распознавания лица, чтобы нелегально собирать биометрические данные. В рамках мирового соглашения компания предложила истцу 650 миллионов долларов для урегулирования вопроса.

Информацию о новом иске компания Facebook пока не прокомментировала.

Украинская правда