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УЗ рассмотрит возможность заказа электропоездов у Киевского электровагоноремонтного завода

Четверг, 17 сентября 2020, 10:45
 

Укрзализныця детально изучить вопрос изготовления отечественных электропоездов на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода.

Об этом сообщил председатель УЗ Владимир Жмак во время визита на предприятие.

"Я знаю, что у завода уже есть наработки в этом направлении, и мы их должны детально изучить. Компания требует масштабного обновления парка пригородных поездов. Локализация их производства на нашем предприятии позволит развивать машиностроительную отрасль страны, увеличивать ВВП страны и обеспечить наших сотрудников работой", - рассказал Жмак.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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