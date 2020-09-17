УЗ рассмотрит возможность заказа электропоездов у Киевского электровагоноремонтного завода
Четверг, 17 сентября 2020, 10:45
Укрзализныця детально изучить вопрос изготовления отечественных электропоездов на мощностях Киевского электровагоноремонтного завода.
Об этом сообщил председатель УЗ Владимир Жмак во время визита на предприятие.
"Я знаю, что у завода уже есть наработки в этом направлении, и мы их должны детально изучить. Компания требует масштабного обновления парка пригородных поездов. Локализация их производства на нашем предприятии позволит развивать машиностроительную отрасль страны, увеличивать ВВП страны и обеспечить наших сотрудников работой", - рассказал Жмак.
Экономическая правда
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