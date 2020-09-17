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УЗ розгляне можливість замовлення електропоїздів у Київського електровагоноремонтного заводу

Четвер, 17 вересня 2020, 10:45
 

Укрзалізниця має детально вивчити питання виготовлення вітчизняних електропоїздів на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу

Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак під час візиту на підприємство.

"Я знаю, що у заводу вже є напрацювання в цьому напрямку, і ми їх маємо детально вивчити. Компанія потребує масштабного оновлення парку приміських поїздів. Локалізація їх виробництва на нашому підприємстві дозволить розвивати машинобудівну галузь країни, збільшувати ВВП країни та забезпечити наших працівників роботою", — розповів Жмак.

Економічна правда

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