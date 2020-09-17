УЗ розгляне можливість замовлення електропоїздів у Київського електровагоноремонтного заводу

Укрзалізниця має детально вивчити питання виготовлення вітчизняних електропоїздів на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу

Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак під час візиту на підприємство.

"Я знаю, що у заводу вже є напрацювання в цьому напрямку, і ми їх маємо детально вивчити. Компанія потребує масштабного оновлення парку приміських поїздів. Локалізація їх виробництва на нашому підприємстві дозволить розвивати машинобудівну галузь країни, збільшувати ВВП країни та забезпечити наших працівників роботою", — розповів Жмак.

Економічна правда