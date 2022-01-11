В УЗ рассказали, сколько перевезли пассажиров за период новогодних праздников

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За период новогодних и рождественских праздников - с 23 декабря 2021 по 10 января 2022 - "Укрзализныця" перевезла 1,56 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Показатель в 1,56 млн пассажиров – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов.

"Общая населенность поездов также возросла и составила 76%, что на 11% больше по сравнению с уровнем 2020/2021 годов. Такие результаты стали возможны благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники, дополнительных рейсов для 5 поездов и продлению маршрута курсирования для 2 поездов.

Это позволило увеличить количество предложенных пассажирам мест на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020/2021 годов", - заявили в компании.

"Позитивно на объемы новогодних перевозок повлияли назначенные из нового графика пассажирские поезда и региональные экспрессы, значительно расширившие географию перевозок и привлекшие больше пассажиров. Доля этих поездов в объемах новогодних перевозок составила 14%", - добавили в УЗ.

В то же время, количество перевезенных пассажиров поездами Интерсити+ возросло не только по сравнению с периодом 2020/2021 годов (на 36%), но и по сравнению с "доковидным" периодом 2019/2020 годов - на 4,2%.

При этом, 9 января 2022 стал самым пиковым днем ​​перевозок, за который железной дорогой воспользовались 105 тысяч пассажиров. Пик новогодних перевозок в период 2020/2021 годов пришелся на 3.01.2021 – тогда была перевезена 81 тысяча пассажиров.

Экономическая правда