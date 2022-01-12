В УЗ рассказали, какие поезда пользовались наибольшим спросом в праздничный период

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В период новогодних и рождественских праздников с 23 декабря 2021 по 10 января 2022 самым популярным стало западное направление - на него пришлось 44% пассажиропотока УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Объемы перевозок в рекреационные зоны Карпат увеличились даже по сравнению с "доковидным" периодом 2019/2020 годов. В частности, по станции Татаров (Буковель) пассажиропоток вырос на 280%, по станции Яремче - 56%, Ясиня - чуть больше, чем на 50%, а по станции Ворохта увеличение составило почти 45%", - говорится в сообщении.

При этом наиболее популярными поездами по количеству перевезенных пассажиров в праздничный период стали следующие:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск (47,2 тыс пасс.);

№ 41/42 Днепр – Трускавец (33,6 тыс пасс.);

№ 55/56 Киев – Рахов (29,1 тыс пасс.);

№ 135/136 Одесса – Черновцы (24,8 тыс пасс.);

№ 122/121 Николаев - Киев (24,6 тыс пасс.).

Поезда-лидеры по абсолютному показателю населенности (95-100 %): поезд №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №71/72 Киев – Запорожье, №45/46 Ужгород – Лисичанск.

Новоназначенные поезда, курсирующие с 12.12.2021 – момента введения нового графика перевозок на 2022 год – также пользовались популярностью.

За почти месяц курсирования следующими поездами воспользовалось такое количество пассажиров:

№ 55/56 Киев – Рахов (29,1 тыс пасс.);

№ 114/113 Львов – Бахмут (19,2 тыс пасс.);

№68/67 Мариуполь – Львов (14,8 тыс пасс.);

№ 59/60 Киев – Чоп (14,2 тыс пасс.);

№6/5 Мариуполь – Рахов (9,1 тыс пасс.).

Напомним:

За период новогодних и рождественских праздников - с 23 декабря 2021 по 10 января 2022 - "Укрзализныця" перевезла 1,56 млн пассажиров.

Экономическая правда