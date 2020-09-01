У "Слуги народа" есть вопросы к Минфину и Минэкономики - нардеп

Сергей Марченко и Игорь Петрашко

У фракции "Слуга народа" в Верховной Раде имеются вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии о возможных изменениях в Кабинете Министров.

"Он (Арахамия - ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде - какой-то сбор подписей или какие-то проекты решений. Он больше намекал, что к Министерству экономики, Министерству финансов имеются вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", - отметил Корниенко.

По его словам, в отношении Министерства экономики имеется много вопросов "по назначениям, таможне в первую очередь - они обсуждаются, в социальных сетях... И руководители этих служб - и таможенной, и налоговой - просто должны вступить в диалог с профильным комитетом, дать ответ".

Корниенко добавил: "Там есть много наших депутатов, они с нами поделятся. И мы эту информацию обязательно дальше будем обрабатывать".

Напоминаем:

30 августа глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность кадровых перестановок в Кабинете Министров этой осенью, уточнив, что речь идет о возможных ротациях в экономическом блоке правительства.