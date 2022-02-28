Украина выпускает военные облигации: первый аукцион будет проведен 1 марта

Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ – первый аукцион проведут 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Основные условия военных ОВГЗ следующие:

номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен;

срок обращения – 1 год;

ставка доходности будет определена на аукционе.

"Украинцы проявили мужество и сплоченность, вдохновившая весь мир! Страна показывает свою устойчивость на многих фронтах, в том числе на финансовом.

Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам – первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

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