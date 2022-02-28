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Украина выпускает военные облигации: первый аукцион будет проведен 1 марта

Понедельник, 28 февраля 2022, 17:12

Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ – первый аукцион проведут 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Основные условия военных ОВГЗ следующие:

  • номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен;
  • срок обращения – 1 год;
  • ставка доходности будет определена на аукционе.

"Украинцы проявили мужество и сплоченность, вдохновившая весь мир! Страна показывает свою устойчивость на многих фронтах, в том числе на финансовом.

Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам – первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Список первинних дилерів

Напомним:

Кабмин на внеочередном заседании принял ряд решений: в частности, по выпуску военных облигаций, усиленной охране портов и временной остановке экспорта препаратов крови.

Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы прежде всего финансировать усиление нацбезопасности и обороны, необходимы внеочередные меры в условиях военного положения и платежи, подчеркнул премьер.

Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.

Покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.

Экономическая правда

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облигации Минфин

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