Украина выпускает военные облигации: первый аукцион будет проведен 1 марта
Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ – первый аукцион проведут 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Основные условия военных ОВГЗ следующие:
- номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен;
- срок обращения – 1 год;
- ставка доходности будет определена на аукционе.
"Украинцы проявили мужество и сплоченность, вдохновившая весь мир! Страна показывает свою устойчивость на многих фронтах, в том числе на финансовом.
Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам – первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", – заявил министр финансов Сергей Марченко.
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Напомним:
Кабмин на внеочередном заседании принял ряд решений: в частности, по выпуску военных облигаций, усиленной охране портов и временной остановке экспорта препаратов крови.
Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы прежде всего финансировать усиление нацбезопасности и обороны, необходимы внеочередные меры в условиях военного положения и платежи, подчеркнул премьер.
Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.
Покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.
Экономическая правда
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