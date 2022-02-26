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Доходы бюджета за февраль перевыполнили почти на четверть, несмотря на военное положение

Суббота, 26 февраля 2022, 11:03

Министерство финансов Украины перевыполнило месячный план по доходам бюджета на 23,7% с начала месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы, в общий фонд государственного бюджета с начала февраля 2022 года поступило 97,4 млрд грн. Месячная роспись выполнена на 123,7%", — сообщили в Минфине.

Там отмечают, что продолжают выполнять свои функции и всячески поддерживают вооруженные силы Украины, несмотря на сложные военные условия. Кроме этого, в ведомстве поблагодарили налогоплательщиков.

В преддверии начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд крупных бизнесменов сообщили о финансовой поддержке государства. В частности, об уплате 1 млрд грн налогов заранее объявил Ринат Ахметов.

Экономическая правда

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бюджет Минфин

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