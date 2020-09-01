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У "Слуги народу" є питання до Мінфіну та Мінекономіки - нардеп

Вівторок, 1 вересня 2020, 15:55
 
Сергій Марченко та Ігор Петрашко (в центрі)

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має питання до роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Таким чином він прокоментував висловлювання голови фракції "Слуга народу" у ВР Давида Арахамії про можливі зміни у Кабінеті Міністрів.

"Він (Арахамія – ред.) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді – що якийсь збір підписів чи якісь проєкти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити", - зазначив Корнієнко.

За його словами, стосовно Міністерства економіки є багато питань "щодо призначень, митниці в першу чергу - вони обговорюються, в соціальних мережах… І керівники цих служб - і митної, і податкової - просто мають вступити в діалог з профільним комітетом, дати відповідь".

Корнієнко додав: "Там є багато наших депутатів, вони з нами поділяться. І ми цю інформацію обов’язково далі будемо обробляти".

Нагадуємо:

30 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.

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Мінфін Мінекономіки митниця Верховна рада

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