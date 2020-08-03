В Украине заработал рынок газа для населения: что изменится для потребителей
С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.
Об этом говорится в материале ЭП.
Потребителей после запуска рынка ожидают два принципиальных изменения.
1. Отныне украинцы могут свободно менять поставщика. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной.
Цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис.
К тому же, накануне регулятор существенно упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, что должно упростить жизнь потребителей.
2. Второе ключевое изменение касается именно цены на газ, которая отныне будет рыночной. В Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно.
Для населения действовал уже упомянутый механизм PSO, который в последние годы несколько раз менялся.Сначала цена фиксировалась на одном уровне на определенный период (такой механизм был актуальным, когда цены на мировом рынке были высокими. - ЭП), а впоследствии стоимость начали определять по формуле (стоимость газа на европейском хабе + доставка в Украину. - ЭП).
Этим занимался "Нафтогаз", который обнародовал цену 22 числа каждого месяца.
Отныне цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.
Чтобы лучше понять, что такое рынок и ценовые риски он несет, приведем один показательный пример 2018 года. Так, в марте конечная цена на газ для промышленности составляла 8775 грн за тыс куб м, а в октябре - уже 15 465 грн за тыс куб м.
Платежки с такими цифрами могли бы получить потребители, если бы в то время в Украине не действовал механизм PSO.
Спрогнозировать, что будет с ценами к следующему отопительному сезону трудно, поскольку это зависит от многих факторов.По мнению президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовця, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период не будут превышать 6-7 тыс грн за тысячу кубов.
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Экономическая правда
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