Отказ мира от российских нефти и газа будет стоить экономике РФ больше, чем экономике Европы — исследование

В случае введения эмбарго на торговлю российскими газом и нефтью ВВП страны-агрессора потеряет соответственно 3% и 1,2%. Эти потери в десятки раз больше, чем потери экономики Европы.

Об этом говорится в исследовании Количественного института мировой экономики (IfW).

Так, в институте подсчитали, что в результате запрета на торговлю российским газом экономика РФ снизится на 2,9%. Россия является самым крупным экспортером газа. Страна экспортирует 200 млрд кубометров газа в год.

В то же время экономика ЕС может даже выиграть и вырасти на 0,1% из-за того, что импортный ресурс Европе придется замещать ресурсом внутренней добычи, что повысит конкурентоспособность европейской экономики.

При наложении эмбарго на торговлю российской нефтью ВВП РФ может снизиться на 1,2%, в то время как для экономики ЕС и Германии потери могут составить лишь 0,1%.

"Наши расчеты носят образцовый характер, но они четко показывают, что среднесрочные экономические последствия торгового эмбарго ударят по России гораздо сильнее, чем по западным союзникам", - исследователь в сфере торговли Количественного института мировой экономики Гендрик Махлков.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.

Перед сообщением Кулебы стало известно, что Германия, последнее государство ЕС, воздерживавшееся от поддержки отключения России от SWIFT, согласилось на введение этой санкции.

Сегодня также стало известно о поддержке венгерскими властями более жесткого пакета санкций против России, в том числе согласие наказывать Россию SWIFTом.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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