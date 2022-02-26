Оператор ГТС обеспечивает транспортировку газа потребителям
В Операторе ГТС заявили, что обеспечивают транспортировку газа для нужд Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"По состоянию на 7:30 26 февраля Оператор ГТС Украины выполняет свои функции по транспортировке природного газа потребителям и балансировке системы.
Объекты компании во всех регионах Украины, в том числе в районах боевых действий, продолжают работу. На некоторых объектах, учитывая риски из-за боевых действий, персонал переведен на дистанционную работу. Жертв или пострадавших среди сотрудников компании нет", - говорится в сообщении.
Из-за повреждений газовых сетей отключена от газоснабжения Станица Луганская (Луганская обл.).
"Наши сотрудники делают все от них зависящее, чтобы поставлять газ потребителям Украины и обезопасить районы, где проходят боевые действия от опасности аварийных инцидентов", - добавили в Операторе ГТС.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua