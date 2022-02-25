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Европа нарастила импорт газа из РФ, несмотря на вторжение в Украину

Пятница, 25 февраля 2022, 12:33

Экспорт российского газа в Европу через Украину вырос на 38% в четверг и может возрасти еще больше в пятницу, несмотря на полномасштабную войну.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в дополнение к росту на 38% в четверг, экспорт российского газа вырастет еще на 24% в пятницу, когда ЕС завершает подготовку пакета санкций, практически не коснувшегося энергетического сектора агрессора.

Более высокие объемы экспорта являются неудобным напоминанием об энергетической зависимости Европы от Москвы. Россия является газовым монополистом и обеспечивает более трети потребностей региона. Приблизительно треть объема обычно проходит транзитом через Украину.

На фоне увеличения транзита цены на газ обвалились по отношению к уровням четверга на 24% до 1208.12 доллара за тысячу кубов.

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газ

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