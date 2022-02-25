Европа нарастила импорт газа из РФ, несмотря на вторжение в Украину
Экспорт российского газа в Европу через Украину вырос на 38% в четверг и может возрасти еще больше в пятницу, несмотря на полномасштабную войну.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в дополнение к росту на 38% в четверг, экспорт российского газа вырастет еще на 24% в пятницу, когда ЕС завершает подготовку пакета санкций, практически не коснувшегося энергетического сектора агрессора.
Более высокие объемы экспорта являются неудобным напоминанием об энергетической зависимости Европы от Москвы. Россия является газовым монополистом и обеспечивает более трети потребностей региона. Приблизительно треть объема обычно проходит транзитом через Украину.
На фоне увеличения транзита цены на газ обвалились по отношению к уровням четверга на 24% до 1208.12 доллара за тысячу кубов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua