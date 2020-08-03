В Україні запрацював ринок газу для населення: що зміниться для споживачів

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

На споживачів після запуску ринку чекають дві принципові зміни.

1.Відтепер населення може вільно змінювати постачальника. Це можна було робити ще з 2015 року, однак раніше регульована ціна майже завжди була нижчою за ринкову.

Ціни на газ буде формувати ринок, тому з'являється сенс у пошуку постачальника, який запропонує найкращу ціну на сервіс. До того ж, напередодні регулятор суттєво спростив процедуру переходу від одного постачальника до іншого, що має спростити життя споживачів.

2. Друга ключова зміна стосується саме ціни на газ, яка відтепер буде ринковою. В Україні в останні роки існували дві ціни на газ. Ринкова ціна діяла для промисловості, вона залежить від котирувань на європейських хабах і встановлюється щомісяця.

Для населення діяв вже згаданий механізм PSO, який в останні роки декілька разів змінювався.

Спочатку ціна фіксувалася на одному рівні на певний період (такий механізм був актуальним, коли ціни на світовому ринку були високими. – ЕП), а згодом вартість почали визначати за формулою (вартість газу на європейському хабі + доставка до України. – ЕП). Цим займався "Нафтогаз", який оприлюднював ціну 22 числа кожного місяця.

Відтепер ціни на газ як для промисловості, так і для населення будуть прирівняні до європейських, і залежно від ситуації на ринку вартість ресурсу може суттєво зростати чи знижуватися.

Щоб краще зрозуміти, що таке ринок і які цінові ризики він несе, наведемо один показовий приклад 2018 року. Так, у березні кінцева ціна на газ для промисловості становила 8 775 грн за тис куб м, а в жовтні – вже 15 465 грн за тис куб м. Платіжки з такими цифрами могли б отримати споживачі, якби на той час в Україні не діяв механізм PSO.

Спрогнозувати, що буде з цінами наступного опалювального сезону важко, оскільки це залежить від багатьох факторів.

На думку президента асоціації "Газові трейдери України" Андрія Мизовця, якщо не буде серйозних валютних стрибків, то ціни для кінцевого споживача в зимовий період не будуть перевищувати 6-7 тис грн за тисячу кубів.

Читайте детальніше: З 1 серпня держава більше не регулює ціни на газ: що змінилось для населення

Економічна правда