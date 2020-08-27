Кабмин обещает расширить категории иностранцев, которым разрешат въезд после закрытия границы

Правительство Украины представило разъяснения относительно запрета на въезд для отдельных категорий иностранных граждан, который начнет действовать с 29 августа. Из них следует, что перечень исключений расширится.

Как сообщает "Европейская правда", уточнения в своем Telegram-канале обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в четверг правительство решило на месяц ограничить въезд иностранцев в Украину - чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

Согласно пояснению Кабмина, опубликованному премьером, правительство решило расширить список тех, кому разрешат въезд. В частности, в него добавят иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

Ранее "Европейская правда" отмечала, что в принятом в среду постановлении отсутствует ряд критически важных исключений, одним из которых являются иностранцы с видами на жительство. ЕвроПравда призвала правительство изменить постановление перед публикацией, чтобы избежать нежелательных для государства последствий. В перечне были и другие необходимые исключения, которых в инфографике Шмыгаля нет. Впрочем, стоит отметить, что окончательная редакция правительственного постановления до сих пор не опубликована.

Кроме того, по словам премьера, граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить украинским пограничникам о том, что нуждаются в защите - и это должно быть основанием для их въезда.

Как анонсировалось ранее, въезд будет разрешен лицам, которые едут через территорию Украины транзитом и предъявят документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток; лицам, обучающимся в Украине или проходящим военную службу в ВСУ; лицам, постоянно проживающим на территории Украины и имеющим соответствующий вид на жительство; беженцам или лицам, нуждающимся в дополнительной защите; дипломатам, работникам консульских учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей или лицам, прибывающим по приглашению МИД Украины.

Въехать смогут также водители и/или члены экипажа грузовых транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры; инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира"; спортсмены, прибывающие для участия в соревнованиях; лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; лица, приезжающие на лечение.

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Европейская правда