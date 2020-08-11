Послы G7 обсудили с новым вице-премьером продажу "Мотор Сичи" китайцам

Послы стран "Большой семерки" в Украине обсудили с новым вице-премьером по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским вопрос охраны технологий двойного назначения.

"Во время недавней встречи послы стран G7 поздравили вице-премьер-министра Уруского с назначением и подчеркнули важность сохранения прогресса в реформировании оборонной промышленности и охраны технологий двойного назначения для защиты экономической и национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Очевидно, что одной из главных тем встречи был вопрос продажи компании "Мотор Сич" китайскому концерну.

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Накануне стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Европейская правда