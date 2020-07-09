Такси Bolt запускает новую категорию с авто на 6 и более посадочных мест

Сервис заказа такси Bolt объявил о запуске в Киеве в тестовом режиме новой категории XL с авто на 6 и более посадочных мест.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, xnj в категории XL доступны авто Volkswagen Multivan Mercedes-Benz Vito, Renault Lodgy, Opel Zafira, Ford Galaxy.

Минимальная стоимость поездки - 75 грн.

"Мы часто получали от пользователей просьбу добавить категорию, в которой можно было бы вызвать авто с большим количеством посадочных мест. Мы изучили рынок и поняли^ необходимость в такой услуге действительно есть.

Поэтому мы запускаем категорию XL в тестовом режиме", - заявил региональный директор Bolt Тарас Потичный.

Напомним:

Водителю сервиса такси Bolt можно будет оставить безналичные чаевые в течение 15 минут после завершения поездки.

Экономическая правда