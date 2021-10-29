Как электросамокаты стали драйвером развития городской инфраструктуры

Ще 3-4 роки тому поодинокі гіроборди, електросамокати й моноколеса на вулицях українських міст викликали справжній подив перехожих.

Наразі це популярний засіб пересування, яким охоче користуються як студенти, так і топменеджери. Ось дві причини, чому:

1) щоб заощадити кошти і не гаяти час у заторах;

2) щоб не завдавати шкоди довкіллю.

Провідну роль у популяризації цього виду індивідуального транспорту відіграли сервіси прокату електросамокатів, яких зараз у Києві вже шість.

А почалося все не так давно. Хоча здається, що це було "в минулому житті": у листопаді 2019 року компанія Bolt запустила сервіс прокату електросамокатів на території технопарку UNIT.City в тестовому режимі, а вже у серпні 2020 року в столиці відбувся повноцінний запуск сервісу. Ця подія викликала неабиякий ажіотаж.

Уже незабаром через пандемію коронавірусу та пов’язані з нею обмеження (згадайте, коли можна було скористатися громадським транспортом, лише маючи спецперепустку) багато людей оцінило переваги цього індивідуального мікротранспорту.

Як українці вподобали самокати

Електросамокати ― це не тільки про столицю. Жителі більшості обласних центрів країни вже їздять вулицями своїх рідних міст. День у день популярність сервісу прокату зростає, і в години пік знайти вільний самокат майже нереально.

Фахівці компанії Bolt проаналізували, як електросамокати здобувають прихильників і змінюють користувацьку поведінку. Результати дослідження є доволі цікавими:

Містянам потрібен певний час, щоб призвичаїтися до безстанційного сервісу. Так, користувачі у Львові спочатку намагалися повертати самокати на початкові точки прокату, але згодом стали залишати їх у зручних для себе місцях.

Показник навмисного пошкодження і крадіжок самокатів у нашій країні є набагато нижчим, ніж у США або в деяких розвинутих європейських державах на кшталт Франції.

Одразу після запуску сервісу жителі міст спочатку використовують електросамокати задля розваги. Наприклад, Дніпро не є винятком: тут цим транспортом користуються для відвідування визначних місць, які становлять туристичний інтерес.

Згодом цей двоколісний засіб пересування починають дедалі більше використовувати не заради розваги, а як транспорт останньої милі ― для щоденних поїздок на роботу, за покупками до супермаркетів тощо.

Користувацький фокус поступово зміщується в напрямку швидкого й зручного пересування містом. Найпоказовіший кейс ― успішний розвиток прокату електросамокатів у Києві.

Безпека і комфорт громадян ― понад усе

Оскільки електричний мікротранспорт набуває більшої популярності, його використання потребує врегульованості на законодавчому рівні та належної інфраструктури.

У липні 2021 року до Верховної Ради внесли два законопроєкти, які регулюють правила руху електросамокатів і запроваджують штрафи за їх порушення.

Який саме законопроєкт урешті-решт запропонують законодавці, наразі достеменно невідомо. Але рано чи пізно закон буде ухвалено, і всі учасники ринку мають бути готовими оперативно адаптувати свій бізнес відповідно до нових правил.

Утім, оператори ринку прокату навіть готові діяти на випередження, дбаючи про безпеку і комфорт громадян. У червні цього року київські компанії, які надають в оренду електросамокати, підписали меморандум.

Цей документ передбачає обмеження швидкості руху самокатів до 20 км/год і виділення окремих зон (парки, сквери, пішохідні вулиці тощо), де швидкість не має перевищувати 14 км/год.

Для того щоб забезпечити ефективну комунікацію з адміністраціями міст, оператори ринку прокату надаватимуть меріям аналітичні дані щодо місць найбільшого попиту, годин пік та інших показників, які безпосередньо стосуються використання електросамокатів.

Це сприятиме виваженому смарт-плануванню інфраструктурного розвитку міст. Ось так новий тренд може змінити місто на краще, а разом із цим ―повсякдення і дозвілля його жителів.