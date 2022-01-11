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Bolt привлек 628 миллионов евро инвестиций: как выросла оценка компании

Вторник, 11 января 2022, 11:30
 
фото: bolt

Сервис Bolt объявил о крупнейшем в своей истории раунде финансирования - компания привлекла 628 млн евро, ее оценочная стоимость выросла до 7,4 млрд евро.

Об этом идет речь в пресс-релизе Bolt.

Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование имеющихся продуктов компании и ускорение перехода от личных автомобилей к сервисам каршеринга в городах, говорят в компании.

"Инвестиционный раунд на сумму €628 млн возглавили Sequoia Capital и Fidelity Management and Research Company с участием Whale Rock, Owl Rock (подразделение Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и других компаний. Этот раунд повысил оценочную стоимость компании Bolt до €7,4 млрд", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце Bolt анонсировала внедрение ряда новых функций безопасности в ее крупнейшей европейской сети шеринга электросамокатов.

Отмечается, что более 100 млн клиентов в 45 странах и более 400 городах Европы и Африки используют продукты компании Bolt.

Среди них – услуга заказа поездок через мобильное приложение, серинг электросамокатов, каршеринг Bolt Drive, доставка еды из ресторанов Bolt Food и сервис доставки продуктов из магазинов за 15 минут Bolt Market.

Напомним:

В августе 2021 года эстонская компания Bolt привлекла 713 млн долл инвестиций, оценка компании выросла до 4,75 млрд долл (предыдущая оценка - 2 млрд долл).

Экономическая правда

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Bolt деньги инвестиции

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