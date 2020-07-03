Парламент Германии одобрил законы об отказе от угля в энергетике

Нижняя палата парламента Германии проголосовала в пятницу за поэтапный отказ страны от угля как источника энергии, поддержав план, который экологические группы считают недостаточно амбициозным, а сторонники свободного рынка критикуют как пустую трату денег налогоплательщиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Два законопроекта, которые, как ожидается, получат одобрение верхней палаты позже в пятницу, предусматривают закрытие последней угольной электростанции до 2038 года и расходование около 40 млрд евро, чтобы помочь пострадавшим регионам преодолеть переходный период.

К 2022 году выработка энергии из угля в Германии должна снизиться на 15 гигаватт, к 2030 году - еще на 16 гигаватт.

По данным Федерального сетевого агентства состоянию на 1 апреля 2020 года, выработка электроэнергии из угля в стране составляло 42 гигаватта. Доля угольной энергетики в первом квартале в общей выработке составила 22,3%. Ветряные электростанции при этом в этот же период впервые вышли на первое место.

Одобренный план является частью "энергетического перехода" Германии - попытки отучить крупнейшую экономику Европы от нагревания планеты ископаемыми видами топлива. Достижение этой цели осложняется по сравнению с аналогичными странами, такими как Франция и Великобритания, через существующее обязательство Германии также поэтапно отказаться от ядерной энергетики до конца 2022 года.

Greenpeace и другие экологические группы выступили с протестами против плана правительства, утверждая, что он не обеспечит достаточно быстрое сокращение выбросов парниковых газов в Германии, чтобы достичь целей, поставленных в Парижском климатическом соглашении.

"Германия, страна, которая сжигает наибольшее количество бурого угля во всем мире, будет обременять следующее поколение еще 18 годами углекислого газа", - сказал исполнительный директор Greenpeace Germany Мартин Кайзер.

Но председатель главной профсоюза шахтеров Германии Михаэль Василядис приветствовал этот план решения, назвав его "исторической вехой" .Он призвал правительство сосредоточиться на расширении производства возобновляемой энергии и использовании водорода в качестве чистой альтернативы для хранения и транспортировки энергии в будущем.