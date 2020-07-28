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Ryanair анонсировал запуск 2 новых рейсов из Одессы

Вторник, 28 июля 2020, 12:03
 

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал запуск в октябре 2020 года 2 новых рейсов из Одессы - в Афины (Греция) и Барселону (Испания) в рамках зимнего расписания.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что рейсы будут выполняться 1 и 2 раза в неделю соответственно.

Напомним:

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что пандемия COVID-19 нанесла ущерб ее доходам, а ограничения на поездки привели к падению числа пассажиров на 99%, и предупредила, что путешествия, скорее всего, останутся на низком уровне в течение нескольких лет.

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авиа Ryanair Одесса

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