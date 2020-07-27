Ryanair ожидает, что спад в авиаперевозках будет длиться еще 2-3 года

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что пандемия COVID-19 нанесла ущерб ее доходам, а ограничения на поездки привели к падению числа пассажиров на 99%, и предупредила, что путешествия, скорее всего, останутся на низком уровне в течение нескольких лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Авиакомпания, которая в последние годы выросла и стала самым загруженным перевозчиком региона, говорит, что этот квартал был самым сложным в ее истории, с убытками в 185 млн евро. Перевозчик описал вторую волну COVID-19 как свой "самый большой страх".

Ограничения на поездки привели к резкому сокращению числа путешественников: в первом квартале их число составило 500 000 человек по сравнению с 41,9 миллиона человек за аналогичный период прошлого года.

Лоукостер ожидает, что авиаперевозки в Европе будут находиться на низком уровне в ближайшие два-три года.

Акции Ryanair упали в понедельник на 4%. Цены на акции других европейских туристических и туристических компаний также упали из-за опасений по поводу новых ограничений на поездки в Европу.

Как сообщалось, компания Ryanair закроет свою базу в аэропорту Франкфурт-Хан и, вероятно, в аэропортах Берлин-Тегель и Дюссельдорф. Закрытие запланировано в конце лета после того, как немецкие пилоты отклонили предложенные сокращения зарплаты.

Европейская правда