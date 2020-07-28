Ryanair анонсував запуск 2 нових рейсів з Одеси

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував запуск у жовтні 2020 року 2 нових рейсів з Одеси - в Афіни (Греція) та Барселону (Іспанія) у рамках зимового розкладу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що рейси будуть виконуватись 1 і 2 рази на тиждень відповідно.

Нагадаємо:

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що пандемія COVID-19 завдала шкоди її доходам, а обмеження на поїздки призвели до падіння числа пасажирів на 99%, і попередила, що подорожі, швидше за все, залишаться на низькому рівні протягом кількох років.