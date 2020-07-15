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Официально: Spotify запустился в Украине

Среда, 15 июля 2020, 09:00
 

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине. 

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Помимо старта в Украине, 15 июля Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию. 

Украинские пользователи могут перейти на Spotify Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4,99 доллара  в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 7,99 доллара в месяц, может подключиться до 6 членов семьи. 

Новый тариф Spotify Premium DUO (6,49 доллара) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает "Микс для двоих" – автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. Spotify Premium для студентов доступен по цене 2.49 доллара  в месяц. 

Отмечается, что в сервисе представлены более 50 миллионов треков и 4 миллиарда плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV,  Google Maps и другими.

На сегодняшний день Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает более 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира.

Экономическая правда

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компании технології

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