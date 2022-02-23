Иностранцы вывели в прошлом году 10 миллиардов долларов дивидендов за границу

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В 2021 году объем переводов за границу с целью репатриации дивидендов достиг 10 млрд. долларов, что в 2,5 раза превысило результат 2020 года.

Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос ЭП.

Для этих целей в прошлом году юрлица приобрели валюты на 4,1 млрд долларов, то есть вдвое меньше. Это означает, что остальные средства были выведены за счет собственной валюты. Отдельные объемы покупки валюты для репатриации сопровождались продажей компаниями внутри одной группы сопоставимых объемов иностранной валюты. То есть, в таких случаях, репатриация фактически тоже осуществляется за счет собственной валюты.

В целом рост объемов репатриации дивидендов в 2021 году связан с высокими доходами предприятий на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, пояснили в НБУ. Значительная часть дивидендов была выплачена предприятиями горно-металлургического комплекса.

В январе за рубеж с целью репатриации дивидендов перечислили около 100 млн долларов, а куплено с соответствующей целью 87 млн долларов.

Объемы учитывают все операции по репатриации дивидендов, в частности, выплаты дивидендов юридическими лицами-нерезидентами. В то же время, отдельно НБУ не формирует статистику относительно репатриации дивидендов юридическими лицами-нерезидентами.

Напоминаем:

С начала года физические лица вывели со своих счетов до 5% средств, что обусловлено как сроком выплат зарплат и пенсий, так и информационным фоном.