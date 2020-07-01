В ОП показали законопроект об "Инвестиционной няне"

На заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, заместитель руководителя ОПГ Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую президент назвал "инвестиционными нянями". В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в этом регионе. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Прямая речь Ковалив: "Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности".

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.