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Турецкий госбанк изучает возможность выхода на украинский рынок

Понедельник, 31 января 2022, 14:45
 
getty images

Турецкий госбанк Ziraat Bank рассматривает возможность выхода банка на украинский рынок.

Об этом сообщает правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.

"Команда UkraineInvest встретилась с представителями Ziraat Bank (Ziraat Bankası) Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок.

В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank", - говорится в сообщении.

Ziraat Bank является одним из крупнейших банков Турецкой Республики, основан в 1863 году.

Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.

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Экономическая правда

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