Гончарук рассказал, кому еще будут предоставлять "инвестиционных нянь"

Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе.

"Investment nanny - это не потому, что мы думаем, что с нашими инвесторами нужно нянчиться. Это потому, что мы хотим, чтобы инвестор чувствовал себя важным, чувствовал заботу со стороны государства уже сейчас.

Это касается не только тех инвесторов, которые придут. Это касается и того бизнеса, который уже сейчас работает в Украине", - рассказал премьер.

По его словам, идея "инвестиционных нянь" предусматривает, что с крупными инвесторами государство будет развивать индивидуальный подход, чтобы облегчить им процесс инвестиций.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.