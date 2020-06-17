Роботы-собаки Boston Dynamics поступили в продажу

Американская компания Boston Dynamics объявила о начале свободных коммерческих продаж своего четвероногого робота Spot. Цена - 74,5 тысячи долларов.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

На сайте компании открылся онлайн-магазин, где можно приобрести модель Spot Explorer по цене 74,5 тысячи долларов. Еще две модели Spot Enterprise и Spot Academic доступны по предзаказу.

Ранее роботы-собаки Boston Dynamics поставлялись только для выборочных военных компаний, теперь их может приобрести любая компания, но лишь на территории США.

Для иностранных покупателей предполагается аренда робота на договорных условиях. Доставка робота после заказа займет от шести до восьми недель.

"Spot Explorer предназначен для разработчиков, желающих изучить, как гибкие мобильные роботы могут быть адаптированы для различных задач от промышленной инспекции до развлечений. Spot готов к работе прямо из коробки", — говорится в описании товара.

Экономическая правда