В прошлом году рынок виртуальной недвижимости достиг 500 миллионов долларов

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Продажи виртуальной недвижимости в 2021 году в четырех крупнейших метавселенных – Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium – достигли 501 млн дол.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные MetaMetric Solutions.

Ожидается, что в этом году продажи могут удвоиться.

По данным MetaMetric Solutions, в январе 2022-го продажи превысили 85 млн долларов – по прогнозам, такими темпами продажи могут достичь почти 1 млрд долларов в 2022 году.

"Недавний рост продаж был вызван объявлением Facebook от 28 октября о ребрендинге компании на Meta, чтобы сосредоточиться на метавселенной.

По данным MetaMetric, в ноябре продажи недвижимости выросли почти в 9 раз, до 133 миллионов долларов. С тех пор рост продаж снизился, но общий объем продаж в январе все равно будет более чем в 10 раз превышать уровень января 2021 года", - добавляет издание.

В то же время в отчете BrandEssence Market Research говорится, что рынок недвижимости метавселенной будет расти на 31% в год с 2022 по 2028 год.

В частности, Republic Realm заплатила рекордные 4,3 млн долларов за землю на крупнейшей платформе недвижимости метавселенной Sandbox.

Компания разрабатывает 100 островов – Fantasy Islands, с собственными виллами и рынком лодок и водных мотоциклов.

При этом, 90 островов продали в первый же день за 15 тыс. долларов каждый, а некоторые выставили на перепродажу более чем за 100 тыс. долларов.

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Экономическая правда