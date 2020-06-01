Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать

Городская электричка, которая должна была заработать с 1 июня, возобновит свою работу ориентировочно 7 июня.
Источник: КП "Киевпастранс" в Facebook
Дословно: "Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня".
Детали: В КП объяснили, что возобновление работы электрички перенесли из-за того, что моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.
Предыстория:
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская электричка возобновит работу с 1 июня.