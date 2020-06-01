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Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать

Понедельник, 1 июня 2020, 10:47
 

Городская электричка, которая должна была заработать с 1 июня, возобновит свою работу ориентировочно 7 июня.

Источник: КП "Киевпастранс" в Facebook

Дословно: "Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня".

Детали: В КП объяснили, что возобновление работы электрички перенесли из-за того, что моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.

Предыстория: 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская электричка возобновит работу с 1 июня.

Украинская правда

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Киев транспорт

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