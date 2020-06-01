Міська електричка у Києві запрацює пізніше: не встигли відремонтувати

Міська електричка, яка мала запрацювати з 1 червня, відновить свою роботу орієнтовно 7 червня.

Джерело: КП "Київпастранс" у Facebook

Дослівно: "Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонного депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця", закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня".

Деталі: У КП пояснили, що відновлення роботи електрички перенесли через те, що моторвагонне депо "Фастів-1" на час карантину призупиняло роботу і працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.

Передісторія:

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська електричка відновить роботу з 1 червня.