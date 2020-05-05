Остатки в госказне выросли почти на 70% – это самый высокий показатель за этот год

На конец апреля остатки на едином казначейском счете достигли 17.6 млрд грн - рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 67,7% (7.1 млрд грн), что является самым высоким показателем в этом году.

Об этом сообщает аналитический центр "СASE-Украина" со ссылкой на официальные данные.

В то же время, если сравнивать показатели с апрелем 2019-го, то остатки годом раньше были на 19.1 млрд выше.

При этом объем возмещения НДС в апреле несколько вырос по сравнению с мартом - на 13% или 1.4 млрд грн и составил 12 млрд грн (а год к году почти не изменился).

"Не исключено, что рост остатков объясняется тем, что правительство притормозило расходы в апреле, в ожидании значительных выплат по госдолгу в мае.

Также следует учесть, что в начале апреля в бюджет поступил крупный разовый платеж от НБУ - прибыль за прошлый год в размере 42,7 млрд грн", - сказал экономический эксперт центра Василий Поворозник.

Экономическая правда