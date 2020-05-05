Залишки в держскарбниці виросли майже на 70% – це найвищий показник у цьому році

На кінець квітня залишки на єдиному казначейському рахунку сягнули 17,6 млрд грн - зростання у порівнянні з попереднім місяцем становило 67.7% (7.1 млрд грн), що є найвищим показником у цьому році.

Про це повідомляє аналітичний центр "СASE-Україна" з посиланням на офіційні данні.

Водночас, якщо порівнювати показники з квітнем 2019, то залишки роком раніше були на 19.1 млрд вищими.

При цьому обсяг відшкодування ПДВ в квітні дещо виріс у порівнянні з березнем - на 13% або 1.4 млрд грн і склав 12.0 млрд грн (а рік до року майже не змінились).

"Не виключено, що зростання залишків поясняються тим, що уряд пригальмував видатки в квітні в очікуванні значних виплат по держборгу в травні.

Також слід врахувати, що на початку квітня до бюджету надійшов крупний разовий платіж від НБУ – прибуток за минулий рік в розмірі 42.7 млрд грн" - сказав економічний експерт центру Василь Поворозник.

Економічна правда